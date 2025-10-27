POL-UN: Bergkamen - Zigarettenautomat in Weddinghofen aufgebrochen
Bergkamen (ots)
Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag (24.10.2025), 22.00 Uhr auf Samstag (25.10.2025), 17.00 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Töddinghauser Straße in Bergkamen-Weddinghofen aufgebrochen.
Die Täter entwendeten mehrere Zigarettenschachteln.
Zeugen, die etwas zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307- 921 3220, alternativ 02303- 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.
