POL-UN: Unna - Einbruch in Einfamilienhaus
Unna (ots)
In einem Zeitraum von Sonntag (12.10.2025) um 11:30 Uhr bis Sonntag (26.10.2025) gegen 17:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Trotzburgstraße, indem Fenster aufgehebelt wurden.
Angaben über entwendete Gegenstände liegen nicht vor.
Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.
