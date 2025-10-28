Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Sattelzugmaschine kommt von Fahrbahn ab, Fahrer leicht verletzt

Bönen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Montag (27.10.2025) gegen 18.50 Uhr ein 60-jähriger LKW-Fahrer aus Bielefeld mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger an der Edisonstraße in Bönen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Er kollidierte mit einem Stabmattenzaun, mehreren Bäumen und Büschen.

Mit leichten Verletzungen wurde der Fahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Da bei dem Unfall auslaufende Stoffe freigesetzt wurden, wurden das Ordnungsamt sowie die Untere Wasserbehörde hinzugezogen. Die Unfallstelle wurde gereinigt und war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 23 Uhr komplett gesperrt.

Der Sattelzug samt Auflieger war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell