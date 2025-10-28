PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Festnahme nach Fahrzeugdiebstahl

Schwerte (ots)

Am Samstag (25.10.2025) kam es an der Schützenstraße in Schwerte gegen 21:40 Uhr zu einem Fahrzeugdiebstahl.

Am Folgetag konnte ein 32-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz dabei beobachtet werden, wie er in den entwendet gemeldeten Pkw einsteigen wollte. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Fiat Panda. Der Pkw wurde sichergestellt und Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest.

Der 32-Jährige wurde am Montag (27.10.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 11:22

    POL-UN: Bönen - Sattelzugmaschine kommt von Fahrbahn ab, Fahrer leicht verletzt

    Bönen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Montag (27.10.2025) gegen 18.50 Uhr ein 60-jähriger LKW-Fahrer aus Bielefeld mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger an der Edisonstraße in Bönen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Stabmattenzaun, mehreren Bäumen und Büschen. Mit leichten Verletzungen wurde der Fahrer zur ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 10:15

    POL-UN: Fröndenberg - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste

    Fröndenberg (ots) - Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste bieten am Donnerstag, den 30.10.2025, wieder ihre Bürgersprechstunde in Fröndenberg an. Bürgerinnen und Bürger finden ihre beiden polizeilichen Ansprechpartner zu allem, was ihnen auf der Seele liegt auf dem ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:51

    POL-UN: Unna - Einbruch in Einfamilienhaus

    Unna (ots) - In einem Zeitraum von Sonntag (12.10.2025) um 11:30 Uhr bis Sonntag (26.10.2025) gegen 17:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Trotzburgstraße, indem Fenster aufgehebelt wurden. Angaben über entwendete Gegenstände liegen nicht vor. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren