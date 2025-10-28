POL-UN: Schwerte - Festnahme nach Fahrzeugdiebstahl
Schwerte (ots)
Am Samstag (25.10.2025) kam es an der Schützenstraße in Schwerte gegen 21:40 Uhr zu einem Fahrzeugdiebstahl.
Am Folgetag konnte ein 32-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz dabei beobachtet werden, wie er in den entwendet gemeldeten Pkw einsteigen wollte. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Fiat Panda. Der Pkw wurde sichergestellt und Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest.
Der 32-Jährige wurde am Montag (27.10.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.
