Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Polizei zieht Fazit nach Volksfest "Sim-Jü"

Werne (ots)

Nach einem teils verregneten "Sim-Jü"-Wochenende ist am Dienstag (28.10.2025) das Volksfest in Werne zu Ende gegangen.

Mit Rückblick auf das Wochenende lässt sich für das Volksfest folgendes festhalten:

Am Samstag (25.10.2025) kam es zu drei Strafanzeigen wegen Körperverletzungs-und Sachbeschädigungsdelikten und Fundunterschlagung. In einem Fall mussten die Polizisten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen das Waffengesetz schreiben. Eine Person wurde auf dem Festplatz mit einem Messer angetroffen. Darüber hinaus musste zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Werne eine Gastronomie nach Streitigkeiten geräumt werden. Ein 56-Jähriger aus Werne weigerte sich, die Örtlichkeit zu verlassen. Einem Platzverweis widersetzte er sich - er wurde vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt. Die Polizisten fertigten zudem noch eine Strafanzeige nach tätlichem Angriff auf sie.

Am Sonntag (26.10.2025) wurde ein vermisster Jugendlicher gemeldet, der nach kurzer Zeit seinen Eltern wieder übergeben werden konnte und es wurde eine Strafanzeige gegen einen 13-Jährigen aus Werne wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz gefertigt - zudem wurde der in diesem Fall benutzte Roller durch die Polizei sichergestellt.

Der vorletzte Tag, der Montag (27.10.2025), stand unter dem Zeichen des traditionellen Feuerwerks. Rund um das Feuerwerk mussten die Polizisten fünf Strafanzeigen schreiben: eine wegen einer gefährlichen Körperverletzung, zwei wegen Diebstahls, eine nach einer "Beschriftung" eines Polizeifahrzeugs und eine Anzeige wegen des Verdachts "Handel mit Betäubungsmitteln". Zudem wurde gegen das Alkoholmitbringverbot/Glasverbot verstoßen - es gab daraufhin eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Bei teilweise nassem und durchwachsenem Wetter kamen die Besucher nur mäßig zum Abschlusstag (Dienstag, 29.10.2024) der "Sim-Jü" inklusive Krammarkt. Es gab keine besonderen Vorkommnisse an diesem letzten Tag.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

