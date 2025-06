Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht Gefährliche Körperverletzung im Freibad - zwei Tatverdächtige ermittelt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 22.06.2025, kurz nach 16.00 Uhr, meldete der Sicherheitsdienst eines Freibades in der Straße "Am Wasserwerk" in Weil am Rhein eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Beim Eintreffen der Polizeistreifen konnte nur noch der 17-jährige Geschädigte im Freibad angetroffen werden. Der Geschädigte sei von einem jungen Mann unter einem Vorwand zu sich gerufen worden. Ein zweiter junger Mann sei ebenfalls dazu gekommen und schlug dem Geschädigten unvermittelt mit einem Schlagstock auf den Kopf. Der Geschädigte flüchtete und mehrere Person verfolgten ihn fußläufig. Der Sicherheitsdienst wurde auf die Situation aufmerksam und die beiden jungen Männer verließen das Freibad über einen Zaun. Mit einer Kopfplatzwunde wurde der Geschädigte vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im weiteren Verlauf konnten zwei Tatverdächtige, ein 19-jähriger Mann und 20-jähriger Mann, ermittelt werden. Die Hintergründe der Tat sind noch gänzlich unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

