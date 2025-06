Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Müllheim: Leblose Frau im häuslichen Umfeld aufgefunden - Tatverdächtiger festgenommen hier: Tötungsdelikt in Müllheim

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg

Am Sonntagmorgen, 22.06.2025, gegen 8.40 Uhr kam es in einem Anwesen in Müllheim offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46-jährigen Mann und seiner Ehefrau.

In diesem Zusammenhang verletzte der Mann die 43-jährige Frau tödlich mit einem Messer. Zudem richtete er die mutmaßliche Tatwaffe gegen sich selbst und verletzte sich in suizidaler Absicht schwer.

Da er sich weiterhin in seinem Anwesen aufhielt und auf Ansprache der Polizei nicht reagierte, mussten Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz angefordert werden, die den Mann in seiner Wohnung vorläufig festnehmen konnten.

Die schwerverletzte Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde in eine Klinik eingeliefert und befindet sich zwischenzeitlich außer Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat Haftbefehl beantragt. Der Tatverdächtige wird voraussichtlich noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen afghanischen Staatsangehörigen, der in der Vergangenheit bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Über die Hintergründe der Tat liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Freiburg dauern an.

Wir bitten um Verständnis dafür, dass zu Fragen des familiären Hintergrunds aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine weiteren Informationen erteilt werden.

__________________________________________

Erstmeldung:

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Müllheim: Leblose Frau im häuslichen Umfeld aufgefunden - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Müllheim: Am heutigen Sonntag, 22.06.2025, wurde die Polizei gegen 08:40 Uhr wegen eines Vorfalls im häuslichen Umfeld in die Müllheimer Südstadt gerufen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine 43-jährige leblose Frau vor. Ein 46-jähriger Tatverdächtiger konnte in der Folge durch hinzugerufene Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz am Einsatzort festgenommen werden.

Aufgrund der Gesamtumstände ist von einem Gewaltverbrechen auszugehen.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Freiburg haben daher die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen.

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund des frühen Stadiums der Ermittlungen derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden können.

.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell