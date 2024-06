POL-RE: Dorsten: Streit unter mehreren Personen

Recklinghausen (ots) - Am Freitag gegen 15:30 Uhr kam es in der Straße "Diegerot" zu einem Betrug zum Nachteil einer Seniorin. Unter dem Vorwand, als Mitarbeiter der Telekom Arbeiten ausführen zu müssen, gelangte ein bislang unbekannter Mann in die Wohnung der Frau. Er gab vor, Leitungen überprüfen zu müssen und erklärte, dass die Seniorin Abstand halten solle. So verschaffte er sich alleine Zutritt zu ihrem ...

