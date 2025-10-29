PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Täter brechen Staubsaugerautomat an einer Tankstelle auf

Werne (ots)

In der Nacht von Montag (27.10.2025), 22.00 Uhr auf Dienstag (28.10.2025), 06.00 Uhr haben bislang Unbekannte einen Staubsaugerautomat an der Horster Straße in Werne aufgebrochen.

Das darin befindliche Münzfach wurde ebenfalls aufgebrochen und Bargeld entwendet.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 12:27

    POL-UN: Fröndenberg - Täter brechen Snackautomat auf

    Fröndenberg (ots) - Bislang unbekannte Täter haben von Montag (27.10.2025), 21.30 Uhr auf Dienstag (28.10.2025), 03.20 Uhr einen Snackautomat an der Brauerstraße in Fröndenberg-Frömern beschädigt und aufgebrochen. Entwendet wurde Bargeld. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 11:22

    POL-UN: Werne - Polizei zieht Fazit nach Volksfest "Sim-Jü"

    Werne (ots) - Nach einem teils verregneten "Sim-Jü"-Wochenende ist am Dienstag (28.10.2025) das Volksfest in Werne zu Ende gegangen. Mit Rückblick auf das Wochenende lässt sich für das Volksfest folgendes festhalten: Am Samstag (25.10.2025) kam es zu drei Strafanzeigen wegen Körperverletzungs-und Sachbeschädigungsdelikten und Fundunterschlagung. In einem Fall mussten die Polizisten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 10:20

    POL-UN: Schwerte - 17 Pakete Kaffee bei Ladendiebstahl entwendet

    Schwerte (ots) - Ein 51-Jähriger wurde bei seiner Tat, mehrere Kaffeepakete zu entwenden, vorläufig festgenommen. Der Mann war am Montag (27.10.2025) gegen 15.00 Uhr in einem Discounter an der Margot-Röttger-Rath-Straße in Schwerte dabei beobachtet worden, wie er mit zwei gefüllten Tüten samt 17 Paketen Kaffee - ohne zu bezahlen - gehen wollte. Da er über keinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren