Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Täter brechen Staubsaugerautomat an einer Tankstelle auf

Werne (ots)

In der Nacht von Montag (27.10.2025), 22.00 Uhr auf Dienstag (28.10.2025), 06.00 Uhr haben bislang Unbekannte einen Staubsaugerautomat an der Horster Straße in Werne aufgebrochen.

Das darin befindliche Münzfach wurde ebenfalls aufgebrochen und Bargeld entwendet.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

