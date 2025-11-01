Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Drei leichtverletzte Personen nach Zusammenstoß von vier Fahrzeugen

Selm (ots)

Selm - Am Freitagnachmittag (31.10.2025) gegen 14:08 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau aus Dülmen die Kreisstraße in Richtung Selm.

In Höhe der Hausnummer 206 beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dazu musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein 48-jähriger Mann aus Lünen konnte mit seinem Sprinter nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw eines 53-jährigen aus Selm auf. Dieser wurde auf den Pkw einer 35-jährigen Frau aus Lünen geschoben, der dann auf den Pkw der Fahrzeugführerin aus Dülmen geschoben wurde.

Dabei wurde die 35-jährige Pkw-Fahrerin und ihre beiden Kinder (6 und 12 Jahre) leicht verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 5500 Euro.

