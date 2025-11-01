PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Drei leichtverletzte Personen nach Zusammenstoß von vier Fahrzeugen

Selm (ots)

Selm - Am Freitagnachmittag (31.10.2025) gegen 14:08 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau aus Dülmen die Kreisstraße in Richtung Selm.

In Höhe der Hausnummer 206 beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dazu musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein 48-jähriger Mann aus Lünen konnte mit seinem Sprinter nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw eines 53-jährigen aus Selm auf. Dieser wurde auf den Pkw einer 35-jährigen Frau aus Lünen geschoben, der dann auf den Pkw der Fahrzeugführerin aus Dülmen geschoben wurde.

Dabei wurde die 35-jährige Pkw-Fahrerin und ihre beiden Kinder (6 und 12 Jahre) leicht verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 5500 Euro.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 11:19

    POL-UN: Einbruch in Wohnhaus

    Kamen (ots) - Im Tatzeitraum von Donnerstag (30.10.2025) zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Humboldtstraße. Durch Einschlagen eines Fensters drangen die Täter in das Objekt ein. Wer hat etwas Verdächtiges beobachten können? Informationen erbittet die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:44

    POL-UN: Unna - Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

    Unna (ots) - Am Mittwoch (29.10.2025) kam es gegen 22.00 Uhr in Unna-Massen in einer Unterkunft für Leiharbeiter zu einem Streitgeschehen. Hierbei gerieten zwei polnische Mitbewohner (46 Jahre und 34 Jahre) verbal in Streit. Im weiteren Verlauf verletzte der 46-Jährige den 34-Jährigen, vermutlich mit einem Küchenmesser, am Arm. Dieser verteidigte sich nach eigenen ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:18

    POL-UN: Schwerte - Polizei sucht beschädigten Pkw samt Halter

    Schwerte (ots) - Am Dienstag (28.10.2025) wurde gegen 14.45 Uhr ein geparkter weißer SUV durch einen vorbeifahrenden blauen Mercedes beschädigt. Die Polizei Schwerte sucht nun diesen Pkw samt Halter. Passiert ist das Ganze am Dienstag an der Graf-Adolf-Straße in Schwerte. Ein Zeuge beobachtete, wie der vor ihm fahrende blaue Mercedes mit seinem linken Seitenspiegel den weißen SUV berührte. Der Mercedes-Fahrer konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren