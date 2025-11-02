PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - 49-jährige Frau aus Plettenberg bei Verkehrsunfall verletzt

Fröndenberg (ots)

Am frühen Abend des 01.11.2025 gegen 18:00 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau aus Plettenberg die Ardeyer Straße in Fröndenberg in Richtung Fröndenberg Ardey. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw der 49-jährigen ausgangs einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte beidseitig der Fahrbahn mit der Leitplanke. Die 49-jährige wurde durch die Kollision im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch eingesetzte Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die 49-jährige einem Krankenhaus zugeführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Unfallbeteiligte durch die Kollision schwer verletzt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

