POL-UN: Fröndenberg - 49-jährige Frau aus Plettenberg bei Verkehrsunfall verletzt
Fröndenberg (ots)
Am frühen Abend des 01.11.2025 gegen 18:00 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau aus Plettenberg die Ardeyer Straße in Fröndenberg in Richtung Fröndenberg Ardey. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw der 49-jährigen ausgangs einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte beidseitig der Fahrbahn mit der Leitplanke. Die 49-jährige wurde durch die Kollision im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch eingesetzte Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die 49-jährige einem Krankenhaus zugeführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Unfallbeteiligte durch die Kollision schwer verletzt.
