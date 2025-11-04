PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbrüche in eine Wohnung, ein Zweifamilienhaus und ein Bürogebäude

Unna (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (02.11.2025) um 13:00 Uhr bis Montag (03.11.2025) um 08:00 Uhr gelangten unbekannte Täter in eine Wohnung in der Rahlenbeckstraße.

Zwischen Freitag (31.10.2025) um 12:00 Uhr und Montag (03.11.2025) um 14:30 Uhr schlugen unbekannte Täter ein Fenster ein und drangen in ein Zweifamilienhaus in der Straße Zum Bröhl ein.

Weiterhin kam es zu einem Einbruch in einem Bürogebäude in der Gürtelstraße. Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (31.10.2025) um 17:00 Uhr und Montag (03.11.2025) um 07:45 Uhr Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Unna zu wenden: 02303 921 3120 oder 02303 921 0. Gerne werden Hinweise auch per Mail entgegengenommen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

