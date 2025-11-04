Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Zeugen nach Einbruch in Ein- und Zweifamilienhaus gesucht

Bönen (ots)

Am Montag (03.11.2025) kam es in einem Zeitraum von 15:40 Uhr bis 20:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus in der Straße Am Südberg. Unbekannte Täter beschädigten eine Terrassentür und gelangten in das Haus.

Zwischen 11:45 Uhr und 21:30 Uhr kam es am Montag (03.11.2025) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf Vorwigs Hof. Auch hier wurde die Terrassentür des Gebäudes durch unbekannte Täter aufgehebelt.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell