Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Unbekannte dringen auf Gelände der Autobahnmeisterei ein

Kamen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag (31.10.2025), 15.00 Uhr auf Montag (03.11.2025), 06.00 Uhr gewaltsam auf ein Gelände der Autobahnmeisterei an der Straße "Zollpost" in Kamen eingedrungen.

Dort entwendeten sie eine unbekannte Anzahl von Kupfertelefonkabeln.

Verdächtige Beobachtungen und Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

