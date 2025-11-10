Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Vandalen beschmieren Schule

Staatschutz ermittelt

Dieburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung an der Hausfassade einer Schule in der Goethestraße, hat der polizeiliche Staatschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zwischen Donnerstag (6.11.), 20 Uhr, und Freitag (7.11.), 7 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Wand mit Farbe. Bei dem Motiv handelt es sich unter anderem um mehrere Hakenkreuze. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung und hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell