POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Gaststätte
Rüsselsheim (ots)
Am frühen Samstagmorgen (08.11.), in der Zeit zwischen etwa 5.45 und 6.15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Bauschheimer Straße. Die Kriminellen brachen einen Spielautomaten auf und erbeuteten daraus das Geld. Einen weiteren Automaten konnten sie nicht öffnen. Die ungebetenen Besucher verursachten durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von mehreren tausend Euro.
Das Kommissariat 41 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960.
