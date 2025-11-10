PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Gaststätte

Rüsselsheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen (08.11.), in der Zeit zwischen etwa 5.45 und 6.15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Bauschheimer Straße. Die Kriminellen brachen einen Spielautomaten auf und erbeuteten daraus das Geld. Einen weiteren Automaten konnten sie nicht öffnen. Die ungebetenen Besucher verursachten durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 41 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 09:08

    POL-DA: Groß-Gerau: Hausbewohnerin vertreibt Einbrecher

    Groß-Gerau (ots) - Gerade noch rechtzeitig hatte eine Hausbewohnerin in der Georg-Büchner-Straße am Samstagabend (08.11.), gegen 18.15 Uhr, zwei Einbrecher bemerkt. Die Unbekannten hegten sich wohl in Sicherheit und gingen davon aus, dass niemand zu Hause war. Sie hebelten an einer Kellertür, als die Hauseigentümerin auf sie aufmerksam wurde. Als die beiden ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 09:07

    POL-DA: Dieburg: Vandalen beschmieren Schule / Staatschutz ermittelt

    Dieburg (ots) - Nach einer Sachbeschädigung an der Hausfassade einer Schule in der Goethestraße, hat der polizeiliche Staatschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Zwischen Donnerstag (6.11.), 20 Uhr, und Freitag (7.11.), 7 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Wand mit Farbe. Bei dem Motiv handelt es sich unter anderem um mehrere Hakenkreuze. ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 08:59

    POL-DA: Viernheim: Einbruch in Einfamilienhaus/Kripo sucht Zeugen

    Viernheim (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die in der Zeit zwischen Freitagabend (07.11.) und Sonntagnachmittag (09.11.) in ein Einfamilienhaus in der Einhardstraße eingebrochen sind. Durch Eingangstür gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Nach momentanem Kenntnisstand entwendeten die Täter Modeschmuck und flüchteten anschließend. In diesem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren