Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 34-Jähriger attackiert und verletzt/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Nachdem ein 34-Jähriger am Freitagabend (07.11.) in der Frankfurter Straße, im Bereich des Eingangs zum Stadtpark attackiert und verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll der 34-jährige Mann gegen 22.20 Uhr von zwei bislang unbekannten Tätern geschlagen und getreten worden sein. Abgesehen hatten es die Kriminellen wohl auf das Geld des Mannes. Der 33-Jährige konnte die Unbekannten ohne Beute in die Flucht schlagen, zog sich hierbei aber Blessuren leichterer Art zu. Die Angreifer flüchteten nach der Tat in den Stadtpark. Die Flüchtigen sind 14 bis 20 Jahre alt, schlank, trugen dunkle Kleidung und Kapuzenpullover. Nach Angaben des Geschädigten hatte sie ein südländisches Erscheinungsbild.

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

