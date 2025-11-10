PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Überfall auf Tankstelle scheitert/Angestellter mit von Maskiertem mit Messer bedroht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Darmstädter Landstraße ist am Samstagabend (08.11.) gescheitert. Ein maskierter Mann hatte gegen 21.50 Uhr einen Angestellten mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als der Tankstellenmitarbeiter ankündigte den Alarm auszulösen, ergriff der Kriminelle ohne Beute zu Fuß die Flucht in Richtung Bahnhof. Der Mitarbeiter blieb unverletzt.

Die Rüsselsheimer Kripo (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben können, sich unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden. Möglicherweise hat der Täter die Tankstelle zuvor ausbaldowert und wurde dabei beobachtet. Deshalb bitten die Fahnder auch um Mitteilungen über verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Tankstelle vor dem Überfall.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 10:13

    POL-DA: Rüsselsheim: 34-Jähriger attackiert und verletzt/Polizei sucht Zeugen

    Rüsselsheim (ots) - Nachdem ein 34-Jähriger am Freitagabend (07.11.) in der Frankfurter Straße, im Bereich des Eingangs zum Stadtpark attackiert und verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll der 34-jährige Mann gegen 22.20 Uhr von zwei bislang unbekannten Tätern geschlagen und getreten worden sein. Abgesehen hatten es ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:01

    POL-DA: Bensheim: Brand in leerstehendem Hotel

    Bensheim (ots) - Ein Brand in einem seit längerer Zeit leerstehenden Hotel in der Europa-Allee, rief am Sonntagmittag (09.11.), kurz vor 13.00 Uhr, Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Die Feuerwehr hatte den Brand anschließend rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur genauen Höhe des Schadens in einer ehemals als Kongressraum genutzten ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 09:13

    POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Gaststätte

    Rüsselsheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen (08.11.), in der Zeit zwischen etwa 5.45 und 6.15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Bauschheimer Straße. Die Kriminellen brachen einen Spielautomaten auf und erbeuteten daraus das Geld. Einen weiteren Automaten konnten sie nicht öffnen. Die ungebetenen Besucher verursachten durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von mehreren tausend Euro. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren