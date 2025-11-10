Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Überfall auf Tankstelle scheitert/Angestellter mit von Maskiertem mit Messer bedroht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Darmstädter Landstraße ist am Samstagabend (08.11.) gescheitert. Ein maskierter Mann hatte gegen 21.50 Uhr einen Angestellten mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als der Tankstellenmitarbeiter ankündigte den Alarm auszulösen, ergriff der Kriminelle ohne Beute zu Fuß die Flucht in Richtung Bahnhof. Der Mitarbeiter blieb unverletzt.

Die Rüsselsheimer Kripo (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben können, sich unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden. Möglicherweise hat der Täter die Tankstelle zuvor ausbaldowert und wurde dabei beobachtet. Deshalb bitten die Fahnder auch um Mitteilungen über verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Tankstelle vor dem Überfall.

