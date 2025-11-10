PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Kriminelle erbeuten Schmuck
Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Nachdem bislang unbekannte Kriminelle zwischen Freitag (7.11.), 12 Uhr, und Sonntag (9.11.), 10.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Karlstraße eingebrochen sind, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter gewaltsam durch eine Tür Zutritt in das Haus, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten unter anderem Schmuck. Mit ihrer Beute suchten sie hiernach in unbekannte Richtung das Weite.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

