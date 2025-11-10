Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Pfungstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen am Samstag (8.11.), zwischen 10 und 22.30 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Taunusstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und erbeuteten Kleidung sowie Alkohol. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell