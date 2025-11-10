Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Trickdiebe erbeuten Bargeld

Polizei warnt und gibt Tipps

Darmstadt (ots)

Nach einem Trickdiebstahl in der Grafenstraße, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Ein bislang unbekanntes kriminelles Duo brachte am Freitag (7.11.) einen 54-jährigen Mann, gegen 12 Uhr, um sein Hab und Gut. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lenkten sie den Mann ab und schafften es so in einem unbeobachteten Moment seine Weste aus dem Auto zu stehlen. In der Weste befand sich seine Geldbörse sowie Bargeld. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in Richtung Rheinstraße und Adelungstraße das Weite.

Die unbekannte Frau soll circa 30 bis 40 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und kräftiger Statur sein. Zum Tatzeitpunkt soll sie mit einer dunklen Jacke und einem dunklen Kopftuch bekleidet gewesen sein.

Der unbekannte Mann soll circa 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und kräftiger Statur sein. Er trug eine Brille und einen Oberlippenbart und war mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Baskenmütze bekleidet.

Die Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Identität der Kriminellen, nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Zum Schutz vor Trickdieben gibt die Polizei folgende Tipps und warnt:

Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden. Achten Sie bei "Hilfsleistungen" auf den Abstand zum Gegenüber. Oft nutzen Trickdiebe nur einen Vorwand, um sich Ihnen zu nähern. Falls Sie Ihren Geldbeutel rausholen, lassen Sie sich nicht hineinschauen und lassen Sie sich vor allem nicht ablenken. Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. Im Zweifel alarmieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110.

