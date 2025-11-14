Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Neuss

Neuss (ots)

Am Donnerstag (13.11.) kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Daimlerstraße in Neuss. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte, gegen 18 Uhr, durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu der Wohnung und entwendeten Schmuck sowie persönliche Gegenstände. Ein Zeuge konnte zwei Personen feststellen, welche sich auf dem dortigen Balkon aufhielten. Die beiden Männer seien dunkel bekleidet gewesen und circa 180 Zentimeter bis 185 Zentimeter groß.

An der Straße "Am Dreieck" in Neuss kam es ebenfalls am Donnerstag, zwischen 15 Uhr und 19:30 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die mutmaßlichen Einbrecher hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten die Zimmer. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Sachdienliche Beobachtungen können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de gemeldet werden.

Außerdem mahnt die Polizei zur Vorsicht: Einbrecher sind häufig auf der Suche nach einfachen Einstiegsmöglichkeiten. Wer das Haus verlässt, ohne Türen und Fenster zu verschließen, macht es ungebetenen Eindringlingen leicht. Eine kostenfreie Beratung durch Experten der Polizei kann ebenfalls unter 02131 3000 terminiert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell