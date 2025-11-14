Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Grevenbroich (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann aus Grevenbroich ist aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Bäumen kollidiert.

Bei dem Unfall am Freitag (14.11.), gegen 00:45 Uhr, auf der Landstraße 116 in Richtung Gustorf erlitt der Grevenbroicher schwere Verletzungen. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit wurde dem Autofahrer eine Blutprobe entnommen. Sein grauer Audi A4 ist im Frontbereich erheblich beschädigt. Dritte waren an dem Unfall nach ersten Erkenntnissen nicht beteiligt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

