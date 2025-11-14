Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab
Grevenbroich (ots)
Ein 26 Jahre alter Mann aus Grevenbroich ist aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Bäumen kollidiert.
Bei dem Unfall am Freitag (14.11.), gegen 00:45 Uhr, auf der Landstraße 116 in Richtung Gustorf erlitt der Grevenbroicher schwere Verletzungen. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
Zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit wurde dem Autofahrer eine Blutprobe entnommen. Sein grauer Audi A4 ist im Frontbereich erheblich beschädigt. Dritte waren an dem Unfall nach ersten Erkenntnissen nicht beteiligt.
Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 300-14000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell