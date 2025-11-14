PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Grevenbroich (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann aus Grevenbroich ist aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Bäumen kollidiert.

Bei dem Unfall am Freitag (14.11.), gegen 00:45 Uhr, auf der Landstraße 116 in Richtung Gustorf erlitt der Grevenbroicher schwere Verletzungen. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit wurde dem Autofahrer eine Blutprobe entnommen. Sein grauer Audi A4 ist im Frontbereich erheblich beschädigt. Dritte waren an dem Unfall nach ersten Erkenntnissen nicht beteiligt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 12:15

    POL-NE: Motorradfahrer und Mitfahrerin werden bei Unfall schwer verletzt

    Grevenbroich (ots) - Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin sind am Donnerstagabend (13.11.), gegen 21:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 142 schwer verletzt worden. Nach Angaben von Zeugen war der Motorradfahrer in Fahrtrichtung Kloster Langwaden unterwegs, als er etwa 100 Meter vor der Kreuzung Jägerhof das Vorderrad anhob und nur auf dem ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:59

    POL-NE: Einbrüche in Neuss

    Neuss (ots) - Am Donnerstag (13.11.) kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Daimlerstraße in Neuss. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte, gegen 18 Uhr, durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu der Wohnung und entwendeten Schmuck sowie persönliche Gegenstände. Ein Zeuge konnte zwei Personen feststellen, welche sich auf dem dortigen Balkon aufhielten. Die beiden Männer seien dunkel bekleidet gewesen und circa 180 Zentimeter bis 185 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren