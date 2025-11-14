Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer und Mitfahrerin werden bei Unfall schwer verletzt

Grevenbroich (ots)

Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin sind am Donnerstagabend (13.11.), gegen 21:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 142 schwer verletzt worden.

Nach Angaben von Zeugen war der Motorradfahrer in Fahrtrichtung Kloster Langwaden unterwegs, als er etwa 100 Meter vor der Kreuzung Jägerhof das Vorderrad anhob und nur auf dem Hinterrad fuhr. Bei diesem sogenannten Wheelie verlor der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab in einem Straßengraben.

Der 22 Jahre alte Mann aus Grevenbroich und seine 20 Jahre alte Mitfahrerin aus Düsseldorf wurden bei dem Sturz schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten sie zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Dabei kam für den Grevenbroicher ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

An dem Motorrad entstanden erhebliche Schäden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landstraße 142 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell