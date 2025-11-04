Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Über Leitplanke geschanzt

Überhöhte Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagabend auf der Abfahrt Nordwest der B 31 gewesen sein. Ein Skoda-Lenker, der in Richtung Immenstaad unterwegs war, flog kurz nach 20 Uhr aus der Kurve, nachdem er die Abfahrt genommen hatte. Er rutschte in die Grünfläche und schanzte in der Folge über eine Leitplanke. Der 27 Jahre alte Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, er wurde noch vor Ort medizinisch versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. An dem Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt. Der Schaden an der Leitplanke wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, besitzt der 27-Jährige keinen Führerschein. Er hat nun mit einer entsprechenden Strafanzeige zu rechnen.

Eriskirch

Containerbrand

Wegen des Brandes in einem Container sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend gegen 19.15 Uhr in die Friedrichshafener Straße ausgerückt. Aus noch ungeklärter Ursache hatte sich in dem Container gelagerter Haus- und Sperrmüll entzündet, sodass es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die Wehrleute flexten den Container auf und löschten den Brand. Augenscheinlich entstand kein Sachschaden.

Überlingen

Ohne Führerschein Unfall verursacht

Strafrechtliche Konsequenzen hat ein Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Nellenbachstraße ereignet hat. Ein 79 Jahre alter Toyota-Lenker übersah beim Zurücksetzen mit seinem Fahrzeug eine 28-Jährige in einem Seat. Diese hatte ihren Pkw gestoppt, um dem Senior sein Fahrmanöver zu ermöglichen. Während der durch die Kollision entstandene Schaden mit gesamt rund 2.000 Euro vergleichsweise gering ausfiel, hatte die polizeiliche Unfallaufnahme für den Verursacher weitere Folgen. Es stellte sich heraus, dass der 79-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Er hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen, ebenso die Halterin des Toyota, die zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz saß.

Markdorf

Einbruch in Bildungszentrum

Ein Einbrecher hat sich im Laufe des vergangenen Wochenendes Zutritt zum Bildungszentrum verschafft. Über ein Fenster gelangte der Täter in den Gebäudekomplex und öffnete im Sekretariat sowie im Büro der Schulleitung mehrere Schränke mit Gewalt. Was der Einbrecher tatsächlich gestohlen hat, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 zu melden.

