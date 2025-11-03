Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall auf Firmenparkplatz: Fahrer hinterlässt Sachschaden und flüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Sonntagmittag beim Ein- oder Ausparken auf einem Firmenparkplatz in der Kuppelnaustraße die dortige Parkplatzbegrenzung beschädigt. Dabei wurden drei Betonbegrenzungspfeiler aus ihrer Verankerung gerissen und das Begrenzungsseil gelöst. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 EUR geschätzt. Nachdem er den Vorfall verursacht hatte, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Unfall, der sich zwischen 12 und 13 Uhr ereignet hat, oder dessen Verursacher erbittet das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Mit deutlichen Ausfallerscheinungen unterwegs

Weil er deutliche Schlangenlinien fuhr, hat eine Streife des Polizeireviers Ravensburg am Sonntag gegen 16.30 Uhr einen 75-jährigen Autofahrer in der Meersburger Straße gestoppt. Die Beamten befanden sich mit ihrem Streifenwagen hinter dem Senior, der mehrmals auf die Gegenfahrbahn kam. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten bei dem Mann Alkoholgeruch wahr, ein Test ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Der Senior musste in der Folge in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Er muss nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Ravensburg

Entgegenkommende übersehen - zwei Verletzte

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 7 Uhr am Übergang der B 32 zur L 291 auf Höhe der Anschlussstelle Ravensburg-Nord ereignet hat. Ein 44-jähriger Porschefahrer wollte von Ravensburg kommend nach links auf die B 30 in Richtung Friedrichshafen abbiegen. Weil er eigenen Angaben zufolge durch ein mit Sondersignalen in Richtung Berg fahrendes Einsatzfahrzeug abgelenkt war, übersah er beim Abbiegen eine ordnungsgemäß entgegenkommende 44-jährige BMW-Fahrerin. Bei der wuchtigen Kollision wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt und in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren, mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es an der Anschlussstelle bis gegen 8.30 Uhr zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Baienfurt

Radfahrerin nach frontalem Zusammenstoß leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstag kurz nach 14 Uhr in der Altdorfstraße erlitten. Die 66-Jährige war mit ihrem Pedelec auf einem für Fahrräder freigegebenen Gehweg in Richtung Ortsmitte unterwegs. Eine 35 Jahre alte Opel-Fahrerin übersah die Radlerin an der Einmündung der Otto-Berthold-Straße offenbar und erfasste diese frontal. Die Frau stürzte, eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der Sachschaden fiel gering aus.

Wangen

Unbelehrbarer Fahrzeuglenker setzt sich nach Polizeikontrolle erneut ans Steuer

Zwei Strafanzeigen kommen auf einen 45-Jährigen zu, der am Samstagabend gleich zweimal von der Polizei mit seinem nicht versicherten Auto gestoppt wurde. Zunächst hielt eine Streife des Polizeireviers Wangen den Autofahrer bei Herfatz wegen eines fehlenden Zulassungsstempels auf dem Kennzeichen an. Dabei stellte sich heraus, dass der Wagen seit mehreren Monaten nicht mehr zugelassen und auch nicht versichert war. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und beschlagnahmten die Kennzeichen. Nur eine Viertelstunde später kam der 45-Jährige den Polizisten mit seinem Fahrzeug erneut entgegen. Die Streifenwagenbesatzung beschlagnahmte den Fahrzeugschlüssel, sodass der 45-Jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzen musste. Er wird nun unter anderem wegen Gebrauchs eines Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Isny

Zwei Verletzte bei Unfall - Frau unter Auto eingeklemmt

Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntagnachmittag zwei Personen teils mittelschwer verletzt worden. Ein 78 Jahre alter Audi-Fahrer war gegen 17.15 Uhr auf der B 12 in Richtung Lindau unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen in einer langgezogenen Rechtskurve kurz vor dem Felderhaldetunnel nach links von der Fahrbahn abkam. Dort durchbrach der Wagen einen Wildschutzzaun und kam an einem Abhang zunächst zum Stehen. Sowohl der 78-Jährige als auch seine 68 Jahre alte Beifahrerin konnten den Audi verlassen. Das Fahrzeug setzte sich jedoch aufgrund der abschüssigen Lage erneut in Bewegung und erfasste beide Personen, Die 68-Jährige wurde in der Folge unter dem Wagen eingeklemmt und musste von den Rettungskräften der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit mittelschweren Verletzungen mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Der 78-Jährige wurde zur Behandlung seiner leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme waren die B 12 sowie der Felderhaldetunnel bis gegen 19.15 Uhr komplett gesperrt.

Argenbühl

Unbekannte besprühen Messanhänger

Mit grüner Sprühfarbe haben Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag einen sogenannten Enforcementtrailer, der zur Geschwindigkeitsüberwachung in der Argenstraße abgestellt war, besprüht. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

