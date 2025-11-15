Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Platzsturm in Büderich: Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch

Meerbusch (ots)

Bei einem Niederrheinpokalspiel zwischen dem FC Büderich - Wuppertaler SV am Samstag (15.11.) kam es zu einem Platzsturm der Wuppertaler Fans.

Kurz vor Schluss schoss der FC Büderich das Tor zum 1:0. Daraufhin stürmten etwa 40 Wuppertaler Fans in den Innenraum und warfen mit Metallstangen und Sitzschalen um sich. Durch das sofortige und konsequente Einschreiten der polizeilichen Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Störer auf Unbeteiligte verhindert werden. Da die Störer weiterhin Metallgitter und andere metallischen Gegenstände in Richtung der Einsatzkräfte warfen, wurden Schlagstock und Pfefferspray eingesetzt und Verstärkungskräfte aus umliegenden Behörden angefordert. Die Störer konnten durch die Polizei zur Identitätsfeststellung zur Einleitung entsprechender Strafverfahren vorläufig festgesetzt werden. Polizeibeamte wurden dabei nicht verletzt. Sechs Störer erlitten durch den Einsatz des Pfeffersprays leichte Augenreizungen und wurden durch Rettungskräfte erstversorgt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Störer mit Bussen nach Wuppertal zurückgebracht. Strafverfahren wegen Landfriedensbruch wurden eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell