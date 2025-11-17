PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung beendet - Hannah G. aus Neuss wurde wohlbehalten angetroffen

Neuss (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 17.11.2025, 08:38 Uhr, unter dem Titel "Öffentlichkeitsfahndung nach Hannah G. aus Neuss - 13 Jahre altes Mädchen wird vermisst" berichteten wir über ein abgängiges Kind.

Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6159568

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Freitag (14.11.) vermissten Hannah G. aus Neuss wird zurückgenommen. Das 13 Jahre alte Mädchen wurde in Neuss wohlbehalten angetroffen.

Wir danken der Öffentlichkeit für die Mithilfe und bitten darum, die im Rahmen der Fahndung verbreiteten Fotos und personenbezogenen Daten nicht weiter zu teilen, sondern diese zu löschen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

  • 17.11.2025 – 08:38

    POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach Hannah G. aus Neuss - 13 Jahre altes Mädchen wird vermisst

    Neuss (ots) - Seit Freitagmorgen (14.11.), gegen 07:00 Uhr, wird die 13 Jahre alte Hannah G. aus Neuss vermisst. Sie verließ die elterliche Wohnung, um zur Schule zu gehen und kehrte zur vereinbarten Zeit nicht zurück. Das Mädchen könnte sich im Raum Neuss oder Mönchengladbach aufhalten. Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur der Vermissten ...

  • 15.11.2025 – 17:59

    POL-NE: Platzsturm in Büderich: Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch

    Meerbusch (ots) - Bei einem Niederrheinpokalspiel zwischen dem FC Büderich - Wuppertaler SV am Samstag (15.11.) kam es zu einem Platzsturm der Wuppertaler Fans. Kurz vor Schluss schoss der FC Büderich das Tor zum 1:0. Daraufhin stürmten etwa 40 Wuppertaler Fans in den Innenraum und warfen mit Metallstangen und Sitzschalen um sich. Durch das sofortige und konsequente ...

  • 14.11.2025 – 12:45

    POL-NE: Alkoholisierter Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

    Grevenbroich (ots) - Am Donnerstag (13.11.), gegen 21:30 Uhr, wurde ein 66 Jahre alter Mann aus Grevenbroich bei einem Unfall auf der Bergheimer Straße schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg von Laach in Richtung Gustorf unterwegs, als er nach eigenen Angaben auf feuchtem Laub die Kontrolle über seinen ...

