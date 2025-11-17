Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung beendet - Hannah G. aus Neuss wurde wohlbehalten angetroffen

Neuss (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 17.11.2025, 08:38 Uhr, unter dem Titel "Öffentlichkeitsfahndung nach Hannah G. aus Neuss - 13 Jahre altes Mädchen wird vermisst" berichteten wir über ein abgängiges Kind.

Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6159568

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Freitag (14.11.) vermissten Hannah G. aus Neuss wird zurückgenommen. Das 13 Jahre alte Mädchen wurde in Neuss wohlbehalten angetroffen.

Wir danken der Öffentlichkeit für die Mithilfe und bitten darum, die im Rahmen der Fahndung verbreiteten Fotos und personenbezogenen Daten nicht weiter zu teilen, sondern diese zu löschen.

