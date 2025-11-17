Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Unfallort

Neuss (ots)

Am Dienstag (11.11.), gegen 08:40 Uhr, wurden Polizeibeamte zu einem liegengebliebenen Fahrzeug auf der Kaarster Straße gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen verwirrt wirkenden 86 Jahre alten Mann aus Neuss und seinen unfallbeschädigten weißen Mercedes.

Der Senior konnte die Herkunft der Schäden nicht erklären. Unter anderem ist die rechte Fahrzeugfront verkratzt und die rechte Vorderachse vermutlich gebrochen.

Ermittler konnten die Schäden bislang keinem gemeldeten Verkehrsunfall zuordnen und suchen nun nach Zeugen und möglichen Unfallgeschädigten.

Sie werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

