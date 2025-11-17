PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Unfallort

Neuss (ots)

Am Dienstag (11.11.), gegen 08:40 Uhr, wurden Polizeibeamte zu einem liegengebliebenen Fahrzeug auf der Kaarster Straße gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen verwirrt wirkenden 86 Jahre alten Mann aus Neuss und seinen unfallbeschädigten weißen Mercedes.

Der Senior konnte die Herkunft der Schäden nicht erklären. Unter anderem ist die rechte Fahrzeugfront verkratzt und die rechte Vorderachse vermutlich gebrochen.

Ermittler konnten die Schäden bislang keinem gemeldeten Verkehrsunfall zuordnen und suchen nun nach Zeugen und möglichen Unfallgeschädigten.

Sie werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 12:57

    POL-NE: Unbekannter Mann raubt pinkes Mobiltelefon - Wer kann Hinweise geben?

    Grevenbroich (ots) - Einer 34 Jahre alten Frau aus Grevenbroich wurde am Freitag (14.11.), gegen 05:50 Uhr, auf dem Wirtschaftsweg "Im Heidchenfeld" das Mobiltelefon geraubt. Der Täter entfernte sich nach der Tat in Richtung Jakobus-Schule Neukirchen. Die Grevenbroicherin war mit ihrem Fahrrad in Richtung Viehstraße unterwegs. Etwa in der Mitte des Wirtschaftsweges ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:36

    POL-NE: Polizei stellt Laubenaufbrecher: Untersuchungshaft

    Neuss (ots) - Als die Eigentümerin einer Gartenparzelle einer Kleingartenanlage am Gnadentaler Weg am Samstag (15.11.) gegen 22:00 Uhr ihren Garten verließ, bemerkte sie am Nachbargarten drei vermummte Personen. Offenbar gehörten diese nicht zu dem Garten und planten eine kriminelle Handlung. Die Zeugin rief daraufhin die Polizei. Bei deren Eintreffen flüchtete ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 09:40

    POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung beendet - Hannah G. aus Neuss wurde wohlbehalten angetroffen

    Neuss (ots) - Mit unserer Pressemeldung vom 17.11.2025, 08:38 Uhr, unter dem Titel "Öffentlichkeitsfahndung nach Hannah G. aus Neuss - 13 Jahre altes Mädchen wird vermisst" berichteten wir über ein abgängiges Kind. Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6159568 Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Freitag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren