Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter Mann raubt pinkes Mobiltelefon - Wer kann Hinweise geben?

Grevenbroich (ots)

Einer 34 Jahre alten Frau aus Grevenbroich wurde am Freitag (14.11.), gegen 05:50 Uhr, auf dem Wirtschaftsweg "Im Heidchenfeld" das Mobiltelefon geraubt. Der Täter entfernte sich nach der Tat in Richtung Jakobus-Schule Neukirchen.

Die Grevenbroicherin war mit ihrem Fahrrad in Richtung Viehstraße unterwegs. Etwa in der Mitte des Wirtschaftsweges trat ein Mann aus einem Gebüsch heraus und schubste sie vom Fahrrad. Die Frau fiel zu Boden und verspürte einen Schlag gegen die Stirn. Der Unbekannte griff in ihre Jacke und nahm ein pinkes Mobiltelefon an sich, bevor er sich wieder entfernte.

Die Frau wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 180 Zentimeter groß, normale Statur, dunkel Kleidung, starker Atemgeruch nach Zigaretten und Knoblauch

Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht auf die Spur des Unbekannten.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 24 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

