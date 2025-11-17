Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. 76-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Freitagvormittag (14.11.2025) wurde eine 76-Jährige Pedelec-Fahrerin im Bereich Herforder Straße/Bahnhofstraße bei einem Zusammenstoß mit einem PKW schwer verletzt.

Die Radfahrerin überquerte nach bisherigen Erkenntnissen die Fußgängerampel, als eine 84-jährige Autofahrerin in ihrem Renault Twingo nach links von der Herforder in die Bahnhofsstraße einbiegen wollte. Dabei übersah die Frau im Twingo die Pedelec-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 76-Järhige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und mitgeschliffen. Sie wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt über 3000 Euro.

