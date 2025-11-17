PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. 76-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Freitagvormittag (14.11.2025) wurde eine 76-Jährige Pedelec-Fahrerin im Bereich Herforder Straße/Bahnhofstraße bei einem Zusammenstoß mit einem PKW schwer verletzt.

Die Radfahrerin überquerte nach bisherigen Erkenntnissen die Fußgängerampel, als eine 84-jährige Autofahrerin in ihrem Renault Twingo nach links von der Herforder in die Bahnhofsstraße einbiegen wollte. Dabei übersah die Frau im Twingo die Pedelec-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 76-Järhige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und mitgeschliffen. Sie wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt über 3000 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 14:39

    POL-LIP: Detmold. Raub auf Tankstelle.

    Lippe (ots) - Am Sonntagabend (16.11.2025) überfielen zwei bislang Unbekannte die Oil-Tankstelle in der Bielefelder Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten gegen 21.50 Uhr zwei maskierte Männer die Tankstelle. Einer bedrohte einen Mitarbeiter der Tankstelle mit einer Pistole und befahl ihm, sich auf den Boden zu legen. Die beiden Männer stahlen eine bislang unbekannte Menge Zigaretten und etwas Bargeld. ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:03

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach E-Bike-Diebstahl.

    Lippe (ots) - Am 04. August 2025 stahl ein Unbekannter ein E-Bike im Wert von etwa 8000 Euro von einem Grundstück in der Buschortstraße. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Flyer, Modell Goroc TR:X in der Farbe gelb. Dabei wurde der Mann videografiert. Ein Bild des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/186318 Wer Angaben zur Identität ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 10:51

    POL-LIP: Horn- Bad Meinberg. Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand.

    Lippe (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am späten Samstagabend (15.11.2025) gegen 23:10 Uhr ein 53jähriger aus Lemgo angehalten, der mit seinem Seat auf der Nordstraße in Schmedissen unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Als er zur Blutprobe zur Wache verbracht werden sollte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren