POL-LIP: Schloß Holte-Stukenbrock/Oerlinghausen. Lichttechnisches Gutachten nach Unfall in Schloß Holte-Stukenbrock - Straßensperrung.
Lippe (ots)
Am morgigen Dienstag (18.11.2025) wird im Rahmen von Verkehrsunfallermittlungen der Polizei Gütersloh ein lichttechnisches Gutachten auf der Flugplatzstraße in Stukenbrock durchgeführt. Die Flugplatzstraße wird ab 18.00 Uhr bis ca. 22.00 Uhr zwischen der Bielefelder Straße und der Robert-Kornfeld Straße voll gesperrt. Weitere Informationen bei der Kreispolizeibehörde Gütersloh auf: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6158522.
