PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Schloß Holte-Stukenbrock/Oerlinghausen. Lichttechnisches Gutachten nach Unfall in Schloß Holte-Stukenbrock - Straßensperrung.

Lippe (ots)

Am morgigen Dienstag (18.11.2025) wird im Rahmen von Verkehrsunfallermittlungen der Polizei Gütersloh ein lichttechnisches Gutachten auf der Flugplatzstraße in Stukenbrock durchgeführt. Die Flugplatzstraße wird ab 18.00 Uhr bis ca. 22.00 Uhr zwischen der Bielefelder Straße und der Robert-Kornfeld Straße voll gesperrt. Weitere Informationen bei der Kreispolizeibehörde Gütersloh auf: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6158522.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 14:44

    POL-LIP: Lemgo. 16-Jähriger bei Verkehrsunfallflucht verletzt - Zeugen gesucht!

    Lippe (ots) - Ein 16-jähriger Motorrollerfahrer wurde am Donnerstagabend (13.11.2025) bei einer Verkehrsunfallflucht an der Einmündung Pideritstraße/Leopoldstraße verletzt. Gegen 19:25 Uhr fuhr er auf der Pideritstraße und wollte an der Kreuzung nach rechts auf die Leopoldstraße einbiegen. Zeitgleich fuhr auf der Leopoldstraße ein Auto von links in die Kreuzung ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:40

    POL-LIP: Bad Salzuflen. 76-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt.

    Lippe (ots) - Am Freitagvormittag (14.11.2025) wurde eine 76-Jährige Pedelec-Fahrerin im Bereich Herforder Straße/Bahnhofstraße bei einem Zusammenstoß mit einem PKW schwer verletzt. Die Radfahrerin überquerte nach bisherigen Erkenntnissen die Fußgängerampel, als eine 84-jährige Autofahrerin in ihrem Renault Twingo nach links von der Herforder in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren