POL-LIP: Schloß Holte-Stukenbrock/Oerlinghausen. Lichttechnisches Gutachten nach Unfall in Schloß Holte-Stukenbrock - Straßensperrung.

Lippe (ots) - Ein 16-jähriger Motorrollerfahrer wurde am Donnerstagabend (13.11.2025) bei einer Verkehrsunfallflucht an der Einmündung Pideritstraße/Leopoldstraße verletzt. Gegen 19:25 Uhr fuhr er auf der Pideritstraße und wollte an der Kreuzung nach rechts auf die Leopoldstraße einbiegen. Zeitgleich fuhr auf der Leopoldstraße ein Auto von links in die Kreuzung ...

