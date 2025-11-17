Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Fehlende Ladungssicherung: Hühnerfutter verursacht Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Auf der Hornschen Straße führte fehlende Ladungssicherung am Freitagabend (14.11.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem Hühnerfutter eine nicht unerhebliche Rolle spielte.

Gegen 21:35 fuhr ein 21-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg auf der Remmighauser Straße in Richtung Detmold, als plötzlich Gegenstände auf der Fahrbahn lagen. Ein Ausweichen war dem Mann nach eigenen Angaben nicht mehr möglich, da die ganze Fahrbahn bedeckt war. Der vollbesetzte BMW kollidierte mit zwei Säcken Hühnerfutter. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Offenbar hatte ein Fahrzeug, in dem das Futter und weitere Gegenstände mit offenem Kofferraum transportiert wurden, die Ladung auf einer Strecke von etwa 50 Metern verloren. Das Fahrzeug war jedoch nicht mehr vor Ort. Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Mithilfe von Zeugenhinweisen konnte der Halter ermittelt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell