Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geschwindigkeitsmessungen am Möhnesee

Möhnesee (ots)

Am 29.07.25, um 19:21 Uhr, befuhr ein männlicher 22-jähriger aus Sundern die Linkstraße am Möhnesee von Delecke nach Körbecke. Er benutzte einen bei einer Fahrzeugvermietung geliehenen BMW M3 mit 510 PS. Die Geschwindigkeit ist dort, innerorts wie auch außerorts, auf 50 km/h begrenzt. Am Ortsausgang Delecke konnte das Fahrzeug, mittels eines ProViDa PKW der Polizei, mit 99 km/h gemessen und videografiert werden. Abzüglich einer Toleranz kann dem Fahrzeugführer eine Überschreitung von 44 km/h vorgeworfen werden. Dies zieht ein Bußgeld in Höhe von 320,- Euro, sowie ein Fahrverbot von einem Monat nach sich. Des Weiteren kommen 2 Punkte auf sein Konto in Flensburg.

Um 20:13 Uhr konnte ein 32-jähriger Mann aus Körbecke in einem PKW Ford Mondeo gemessen werden. Dieser befuhr die Thingstraße, von der Möhnestraße kommend, in Fahrtrichtung B 516 mit einer Geschwindigkeit von 118 km/h bei erlaubten 70 km/h. Hier ergab die Messung, abzüglich der Toleranz, eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 42 km/h. Der Fahrzeugführer konnte, nach dem vorgeworfenen Verstoß, noch mehrfach mit zu hoher Geschwindigkeit gemessen werden. Dem 32-jährigen drohen, ebenso wie dem Fahrer des BMW, ein Bußgeld in Höhe von 320,- Euro, ein Monat Fahrverbot sowie 2 Punkte in Flensburg.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell