POL-SO: Vermisster 16-jähriger ist wieder zurück

Möhnesee - Körbecke (ots) - In der Zeit zwischen dem 30.07.2025, 15:15 Uhr und dem 31.07.2025, 06:45 Uhr, drangen Unbekannte in drei Baucontainer an einer Baustelle in der Hospitalstraße in Körbecke ein. Mit einem Hebelwerkzeug wurden die mit einem Vorhängeschloss gesicherten Türen gewaltsam geöffnet. Aus dem Innern wurde Werkzeug im Wert von wenigen Tausend Euro entwendet. Zeugen werden gebeten ihre Beobachtungen telefonisch der Polizei in Soest unter der ...

