Polizei Gütersloh

POL-GT: Lichttechnisches Gutachten nach Unfall in Schloß Holte-Stukenbrock - Straßensperrung

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Kommenden Dienstag (18.11.) wird im Rahmen von Verkehrsunfallermittlungen ein lichttechnisches Gutachten auf der Flugplatzstraße in Stukenbrock durchgeführt. Die Flugplatzstraße wird ab 18.00 Uhr bis ca. 22.00 Uhr zwischen der Bielefelder Straße und der Robert-Kornfeld Straße voll gesperrt.

Es handelt sich um folgenden Unfall. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5922808

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

