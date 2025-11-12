Polizei Gütersloh

POL-GT: Frau fährt in den Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Vergangenen Mittwoch (05.11., 13.00 Uhr) hielten Polizeibeamte eine Autofahrerin an. Sie fuhr zunächst vor den Augen der Beamten über den Bahnhofsvorplatz und im weiteren Verlauf über die Bahnhofstraße in Richtung Herzebrock-Clarholz. Sie blinkte dann nach links und fuhr direkt nach rechts auf einen Parkplatz. Entgegenkommende Autos und Fahrradfahrer mussten abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden.

Die 41-jährige Autofahrerin wurde durch die Polizeibeamte angehalten. Es ergab sich im Zuge der Kontrolle der Verdacht, dass die Frau aus Ennigerloh unter Drogeneinfluss stand. Ihr wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus Blutproben abgenommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Fahrverhalten der Ford-Fahrerin mit Warendorfer Kennzeichen geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

