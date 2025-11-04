PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AUR: Schweindorf - Brand in Tischlerei

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Schweindorf - Brand in Tischlerei

In der Nacht zu Dienstag kam es in Schweindorf zu einem Brandgeschehen. Gegen 4 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße Feldkampen alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache war der Nebenraum einer Tischlerei und ein angrenzender Holzschuppen in Brand geraten. Der Schuppen wurde durch das Feuer zerstört und das Gebäude der Tischlerei beschädigt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Insgesamt waren rund 120 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

