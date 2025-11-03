Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Landkreis Wittmund (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Wittmund - Einbruch in Wohnhaus
Unbekannte sind am Wochenende in ein Wohnhaus in Wittmund eingebrochen. Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 2.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter im Alten Postweg gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendeten diverse Wertsachen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04462 9110 zu melden.
Verkehrsgeschehen
Wittmund - Unfallflucht
In Wittmund kam es am Wochenende zu einer Unfallflucht. Ein derzeit unbekannter Autofahrer touchierte zwischen Freitag, 17.15 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, auf einem Parkplatz im Mamme-Folkardus-Weg einen Peugeot 2008. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.
