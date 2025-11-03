PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Einbruch in Wohnhaus
Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind am Wochenende in ein Wohnhaus in Wittmund eingebrochen. Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 2.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter im Alten Postweg gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendeten diverse Wertsachen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04462 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

In Wittmund kam es am Wochenende zu einer Unfallflucht. Ein derzeit unbekannter Autofahrer touchierte zwischen Freitag, 17.15 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, auf einem Parkplatz im Mamme-Folkardus-Weg einen Peugeot 2008. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren