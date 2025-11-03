PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Betrugsmasche durch reisende Täter

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - Betrugsmasche durch reisende Täter

Derzeit erreichen die Polizei vermehrt Hinweise darauf, dass sich im Kreis Wittmund reisende Tätergruppen aufhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Personen mit einem weißen Hyundai mit auswärtigem Kennzeichen unterwegs und bieten Asphalt- und Pflasterarbeiten zu vermeintlich günstigen Preisen an. Dabei sollen sie fälschlicherweise behaupten, sie seien im Auftrag der Stadt Wittmund bzw. für Glasfaserarbeiten unterwegs. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

Erfahrungsgemäß handelt es sich bei solchen Angeboten häufig um Betrugsversuche oder um mangelhafte Arbeiten, die später zu erheblichen Folgekosten führen können. Die Täter treten meist sehr überzeugend auf, drängen zu schnellen Entscheidungen und verlangen häufig Bargeld oder Vorauszahlungen.

Die Polizei nimmt Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Die Polizei rät:

   - Seien Sie misstrauisch gegenüber spontanen Handwerkerangeboten 
     an der Haustür oder auf der Straße.
   - Unterschreiben Sie nichts und leisten Sie keine Vorauszahlungen,
     wenn Sie das Angebot nicht geprüft haben.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Seriöse Firmen bieten 
     immer die Möglichkeit, Angebote in Ruhe zu prüfen.
   - Notieren Sie Kennzeichen und Beschreibungen verdächtiger 
     Fahrzeuge oder Personen.
   - Sprechen Sie insbesondere ältere Angehörige und Nachbarn an, die
     häufig Ziel solcher Betrugsversuche werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

