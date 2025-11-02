Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 02.11.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Hausfriedensbruch

In Aurich ist es am Samstagabend zu einem Hausfriedensbruch gekommen. Gegen 18.45 Uhr verschafften sich mehrere, dunkelgekleidete Personen Zutritt auf das Gelände des Fernsehturms am Husteder Weg. Aufgrund eines akustischen Alarms entfernten sich die Personen fluchtartig. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 6060 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Ein Auto ist am Samstagabend im Ortsteil Ochtelbur verunfallt. Gegen 21.10 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Hyundai auf dem Ochtelburer Weg und versuchte auf der Fahrbahn zu wenden. Bei dem Wendemanöver geriet das Fahrzeug jedoch mit der Vorderbereifung in einen Graben, beschädigte hierbei die Berme und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von 2,0 Promille und eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Norden - berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Die Fahrt eines E-Scooters ist am Samstagmittag in Norden beendet worden. Ein 26-jähriger Mann wurde gegen 13.00 Uhr mit seinem E-Scooter von der Polizei in der Heringstraße kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich Hinweise, wonach der 26-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Neben einer erfolgten Blutentnahme und der Untersagung der Weiterfahrt wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Aurich - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine Verkehrsunfallflucht ist am Samstagmittag in Aurich durch einen unbekannten Zeugen beobachtet worden. Auf einem Parkplatz eines Discounters an der Emder Straße wurde ein blauer VW Passat durch die Ladung eines mitgeführten Pkw-Anhängers beschädigt. Das Fahrzeuggespann entfernte sich. Der beschädigte Pkw war zwischen 12.45 Uhr und 13.20 Uhr dort abgestellt. Dies beobachtete ein männlicher Zeuge und teilte es der Geschädigten mit, jedoch ohne Austausch von Daten. Der Zeuge sowie weitere Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 6060 zu melden.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Beleidigung

Zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen ist es am Samstagabend in Friedeburg gekommen. Auf der Wieseder Straße wurde gegen 18 Uhr durch Verkehrsteilnehmer eine dunkelgekleidete Person gemeldet, welche trotz der Dunkelheit auf der Fahrbahn lief und es hierdurch fast zu mehreren Verkehrsunfällen kam. Die Polizei stellte den 27-jährigen Fußgänger auf der Bundesstraße zwischen Friedeburg und Wiesede fest und brachte die Person nach Hause. Der alkoholisierte 27-Jährige beleidigte die Beamten noch, sodass mehrere Strafverfahren eingeleitet wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell