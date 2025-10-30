Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auffahrunfall

Aurich - E-Scooter ohne Versicherung

Norden - Radfahrer verletzt

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Aurich - Unfallflucht

Großefehn - Personensuche

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwoch auf der Emder Straße (B 72) in Aurich ereignet. Gegen 17.40 Uhr fuhr ein 62-jähriger Renault-Fahrer in Fahrtrichtung Aurich und erkannte offenbar zu spät, dass vor ihm ein 56-jähriger VW-Fahrer aufgrund einer Rot zeigenden Ampel abbremste. Der Renault-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des VW auf. Der 62-jährige Mann wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Aurich - E-Scooter ohne Versicherung

Polizeibeamte haben am Mittwoch in Aurich einen E-Scooter-Fahrer gestoppt. Der 17-Jährige fuhr gegen 13.20 Uhr im Bereich der Kreuzstraße. Der E-Scooter war nicht versichert. Zudem fuhr der Jugendliche zu zweit mit einer weiteren Person auf dem Elektrokleinstfahrzeug. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Mittwoch ein Fahrradfahrer verletzt worden. Ein 86 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 17.10 Uhr auf der Norddeicher Straße unterwegs und übersah beim Heranfahren an den Kreisverkehr Am Markt einen querenden Fahrradfahrer. Der 57-jährige Fahrradfahrer wurde von dem Autofahrer erfasst und leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag in Aurich. Auf dem Parkplatz einer Augenarztpraxis an der Esenser Straße touchierte ein bislang Unbekannter zwischen 8 Uhr und 14 Uhr einen schwarzen Opel Corsa-E. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unfallflucht

In der Skagerrakstraße in Aurich hat sich in der Nacht zu Mittwoch eine Unfallflucht ereignet. Zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken in Höhe der Hausnummer 13 gegen einen grauen Audi A5. Der Unfallverursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Weiteres Geschehen

Großefehn - Personensuche

In Großefehn waren in der Nacht zu Donnerstag zahlreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Hintergrund war die Suche nach einer vermissten Person. Es wurden für die Suche Drohnen der Feuerwehr eingesetzt und ein Polizeihubschrauber angefordert. Gegen 1.15 Uhr konnte die vermisste Person angetroffen und die Suchmaßnahmen eingestellt werden.

