Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kleinkind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

21.08.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 20.08.2025 - Wentorf bei Hamburg

Gestern Nachmittag (20. August 2025) kam es in Wentorf bei Hamburg auf dem Südring zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stand gegen 17 Uhr eine 25-jährige Frau aus Wentorf mit ihrem 3- jährigen Kind auf dem Fußweg am Fahrbahnrand. Zur gleichen Zeit befuhr ein 82- jährige Fahrer eines Seat Arona aus der Nähe von Geesthacht den Südring in Richtung Hamburger Straße. Das Kleinkind riss sich plötzlich von der Hand seiner Mutter los, rannte über die dreispurige Fahrbahn und stieß mit dem Seat zusammen. Bei dem Unfall wurde der Dreijährige schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Lübeck die Beauftragung eines Gutachters angeordnet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell