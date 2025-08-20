Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Hundebiss gesucht

Ratzeburg (ots)

20. August 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 16.08.2025 - Mölln

Am Samstagnachmittag (16. August 2025) kam es auf dem Wanderweg am Lütauer See zu einem Beissvorfall bei dem eine Frau leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand gingen gegen 16 Uhr eine 19- jährige Hamburgerin und ein 28- jähriger Möllner mit einem unangeleinten Hund spazieren. Ihnen kam ein unbekanntes Pärchen mit einem ebenfalls nicht angeleinten Hund entgegen. Die Hunde sind dann plötzlich aufeinander losgegangen. Die 19- jährige Hamburgerin ging dazwischen und wurde von dem fremden Hund unvermittelt ins Bein gebissen. Sie fiel zu Boden. Die Bisswunde blutete stark und am Arm hatte sie Kratzer, die ebenfalls durch den anderen Hund verursacht worden sein sollen. Der 28- jährige Möllner zog seinen Hund weg. Daraufhin lief der fremde Hund zu dem Pärchen, die das Geschehen aus einigen Metern Entfernung beobachteten. Anschließend entfernten diese sich mit ihrem Tier ohne Daten zu hinterlassen oder sich nach dem Wohlergehen der Verletzten zu erkundigen. Die Verletzte wurde anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Bei dem fremden Hund soll es sich um einen ungefähr 50cm hohen, gold-braunen Pudelmischling gehandelt haben. Das fremde Pärchen wurde als ca. 55-65 Jahre alt beschrieben. Der Mann war ungefähr 1,80m groß, hatte eine Glatze und war mit kurzer Hose und T-Shirt bekleidet. Die Frau war ungefähr 1,60m groß und hatte weiß-blondes Haar. Sie war mit einer Jeans und weißem T-Shirt bekleidet und trug eine lilafarbene Brille.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung. Es werden Zeugen gesucht. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kennt das gesuchte Pärchen oder den Hund? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Mölln per E-Mail: Moelln.Pst@polizei.landsh.de oder unter der Telefonnummer: 04542/ 8099-0 entgegen.

