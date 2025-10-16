Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw fährt auf Pannen Lkw auf Standstreifen auf der A 4 bei Gotha auf

Gotha (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen, 02:55 Uhr, stand ein defekter Lkw Hängerzug aufgrund eines Reifenschadens auf der Autobahn 4 Richtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Gotha/Boxberg und Gotha abgesichert auf dem Standstreifen. Ein 45-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines anderen Lkw Hängerzuges kam aufgrund von Unachtsamkeit zu weit nach rechts und kollidierte mit dem Fahrzeugheck des 46-jährigen polnischen Fahrzeugführers. Beide Fahrzeuge kamen in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum stehen. Vom Lkw des Unfallverursachers riss zudem eine Wechselbrücke ab und kam quer zur Fahrbahn zum liegen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Richtungsfahrbahn Dresden ist seit dem Unfall voll gesperrt und der Verkehr wird an der AS Gotha/Boxberg abgeleitet. Die Sperrung wird für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten noch mehrere Stunden andauern. Es kommt bereits zu Stauerscheinungen im morgendlichen Berufsverkehr. Es entstand ein erster vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 175.000 Euro.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell