PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fahrzeug in Vollbrand

Schleifreisen (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall erschütterte die A 4 östlich des Hermsdorfer Kreuzes. Zwischen den Anschlusstellen Hermsdorf-Ost und Rüdersdorf fuhr ein Pkw plötzlich vom äußerst linken Fahrstreifen nach rechts und kollidierte mit einer Notrufsäule. An der Betoneinfassung der Säule wurde der Tank aufgerissen und entzündete das Fahrzeug explosionsartig. Dieses kam anschließend auf dem Dach in Vollbrand zum Liegen.

Für die Dauer der 5stündigen Rettungsmaßnahmen war die Autobahn in Richtung Dresden vollgesperrt. Mehrere Feuerwehren und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Der Verkehr wurde an der Anschlusstelle Hermsdorf-Ost abgeleitet.

Die Ermittlungen der Autobahnpolizei dauern aktuell noch an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 18:13

    API-TH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen - 1. Ergänzungsmeldung

    BAB 9 Höhe Dittersdorf (ots) - Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. Der erste Verkehrsunfall ereignete sich zwischen 3 Pkw und einem Sprinter. Der 43-jährige Fahrer eines Seat kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem BMW und einem Mercedes Sprinter. Hierbei wurde eine Person leicht und eine Person schwer verletzt. Im Nachgang ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:46

    API-TH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

    A9 Höhe Dittersdorf (ots) - Aktuell ist die Richtungsfahrbahn Berlin der A9 zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam es hier zu zwei, kurz aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen zwischen jeweils drei Fahrzeugen. Momentan wird von 16 Leichtverletzten und einer schwer verletzten Person ausgegangen. Angaben zur ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 16:46

    API-TH: Mein lieber Schwan!

    A9 Höhe Dittersdorf (ots) - Zur Rettung eilte die Autobahnpolizei Thüringen zu einem verletzten Schwan auf der A9 in Fahrtrichtung München. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer sahen das Tier zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis auf dem Seitenstreifen sitzen. Es bewegte sich nicht. Vor Ort erkannten die Kollegen, dass das Tier eine Verletzung am Flügel hat. Sofort wurde Kontakt zur Schwanauffangstation in Triptis aufgenommen. Eine Mitarbeiterin machte sich auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren