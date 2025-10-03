Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fahrzeug in Vollbrand

Schleifreisen (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall erschütterte die A 4 östlich des Hermsdorfer Kreuzes. Zwischen den Anschlusstellen Hermsdorf-Ost und Rüdersdorf fuhr ein Pkw plötzlich vom äußerst linken Fahrstreifen nach rechts und kollidierte mit einer Notrufsäule. An der Betoneinfassung der Säule wurde der Tank aufgerissen und entzündete das Fahrzeug explosionsartig. Dieses kam anschließend auf dem Dach in Vollbrand zum Liegen.

Für die Dauer der 5stündigen Rettungsmaßnahmen war die Autobahn in Richtung Dresden vollgesperrt. Mehrere Feuerwehren und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Der Verkehr wurde an der Anschlusstelle Hermsdorf-Ost abgeleitet.

Die Ermittlungen der Autobahnpolizei dauern aktuell noch an.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell