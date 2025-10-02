Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen - 1. Ergänzungsmeldung

BAB 9 Höhe Dittersdorf (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich zwischen 3 Pkw und einem Sprinter. Der 43-jährige Fahrer eines Seat kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem BMW und einem Mercedes Sprinter. Hierbei wurde eine Person leicht und eine Person schwer verletzt. Im Nachgang wurde ein viertes beteiligtes Fahrzeug bekannt, wobei die Insassen unverletzt blieben. Unfallkilometer ist hier 208,300. Die schwer verletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber und die leicht verletzte Person mit dem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Aufgrund der vorangegangenen Unfallsituation wich der nachfolgende Verkehr aus und es kam in der Folge kurz darauf zu einem Folgeunfall zwischen drei Fahrzeugen mit insgesamt 10 Insassen bei dem Unfallkilometer 208,0. Alle Personen wurden hierbei durch den Rettungsdienst als unverletzt entlassen.

Der Gesamtschaden beider Verkehrsunfälle wird auf 80.000 EUR geschätzt. Der Verkehr wurde auf Grund der Vollsperrung an der Anschlussstelle Dittersdorf von der Autobahn abgeleitet.

Es kam zu einer ca. 2 stündigen Vollsperrung

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell