API-TH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen
A9 Höhe Dittersdorf (ots)
Aktuell ist die Richtungsfahrbahn Berlin der A9 zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis voll gesperrt.
Nach ersten Erkenntnissen kam es hier zu zwei, kurz aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen zwischen jeweils drei Fahrzeugen. Momentan wird von 16 Leichtverletzten und einer schwer verletzten Person ausgegangen.
Angaben zur Unfallursache und Unfallhergängen können noch nicht gegeben werden.
Verkehrsteilnehmer werden gebeten, vorsichtig an das Stauende heranzufahren, weiterhin eine Rettungsgasse zu bilden und diese freizuhalten. Wenn möglich, umfahren Sie die Unfallstelle weiträumig.
