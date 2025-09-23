PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zeugen gesucht!

A71 Höhe Arnstadt (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025 ereignete sich gegen 15:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen, ca. zwei Kilometer vor dem Erfurter Kreuz.

Hierbei waren ein BMW und ein Ford beteiligt. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge, sodass der BMW über die Fahrbahn schleuderte und sich der Ford in der weiteren Folge mehrfach überschlug. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei leicht verletzt. Außerdem wies der Fahrer des Ford einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille auf.

Gesucht werden nun Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang geben können.

Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Autobahnpolizei Thüringen unter der Angabe des Aktenzeichens 0246529/2025 telefonisch unter 036601 700 oder per Mail an poststelle.api@polizei.thuerigen.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

