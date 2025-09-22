Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

A9 Höhe Lederhose (ots)

Aktuell ist die Richtungsfahrbahn Berlin der A9 zwischen den Anschlussstellen Lederhose und Hermsdorf-Süd voll gesperrt.

Nach aktuellen Erkenntnissen sind mehrere Fahrzeuge in den Verkehrsunfall involviert.

Bitte achten Sie besonders auf das Heranfahren an das Stauende. Hier ist besondere Vorsicht geboten. Bilden Sie unbedingt eine Rettungsgasse und achten Sie darauf, dass diese frei bleibt.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

