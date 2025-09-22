API-TH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen
A9 Höhe Lederhose (ots)
Aktuell ist die Richtungsfahrbahn Berlin der A9 zwischen den Anschlussstellen Lederhose und Hermsdorf-Süd voll gesperrt.
Nach aktuellen Erkenntnissen sind mehrere Fahrzeuge in den Verkehrsunfall involviert.
Bitte achten Sie besonders auf das Heranfahren an das Stauende. Hier ist besondere Vorsicht geboten. Bilden Sie unbedingt eine Rettungsgasse und achten Sie darauf, dass diese frei bleibt.
Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx
Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell